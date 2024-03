[Visite guidée] Contes & Légendes du vieux Bordeaux Centre-Ville de Bordeaux Bordeaux, mardi 16 avril 2024.

[Visite guidée] Contes & Légendes du vieux Bordeaux Découvrez les dessous de Bordeaux à travers les légendes locales et les détails croustillants de l’Histoire de la ville ! 16 et 17 avril Centre-Ville de Bordeaux Tarifs : 4 € – 8 €. Sur réservation.

Découvrez les légendes bordelaises

Une visite contée, insolite et ludique en 2 parties pour partir à la découverte des légendes de Bordeaux entretenues par des détails singuliers qui échappent au visiteur pressé.

Épisode 1 – Parcours : Grosse Cloche > Cathédrale Saint-André (16 avril)

Bordeaux est un livre d’images où les légendes terrifient les enfants de génération en génération. Venez frissonner en écoutant le récit du Basilic du puits du Mirail ou le combat du chevalier de Lalande, mêlant légendes et faits historiques. Et la rue du Loup riche de sortilèges, est-ce une bonne idée de l’arpenter ? Même si plus rien ne vous étonne, venez retrouver votre âme d’enfant en écoutant le guide relater avec mystère des contes d’autrefois.

Lieu de RV épisode 1 : sous la Grosse Cloche

Épisode 2 – Parcours : Porte Dijeaux > Saint-Seurin (17 avril)

Les contes inspirés de thèmes religieux, magiques, surnaturels constituent une large part du folklore. Entre imaginaire, superstition et réalité, venez suivre l’épisode 2 des Contes et Légendes de Bordeaux, de la Porte Dijeaux à Saint-Seurin : dragon, recluses et preux chevaliers vous seront contés par un guide conférencier.

Lieu de RV épisode 2 : sous la Porte Dijeaux

Infos pratiques

Épisode 1 de la Grosse Cloche à la Cathédrale : 16 avril

Épisode 2 de la Porte Dijeaux à Saint-Seurin : 17 avril

Histoire et patrimoine à découvrir en famille

Contes d’animaux, légendes héroïques

Circuit à pied d’1h

Se présenter 10 minutes avant le départ

Réservez votre visite sur visiter-bordeaux.com

visite guide

