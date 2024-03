Visite guidée Chartres en lumières Chartres, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée Chartres en lumières Chartres Eure-et-Loir

Samedi

La nuit tombe, les monuments se parent de leurs plus beaux atouts. Ici, la lumière sublime le patrimoine dans un bal de couleurs où s’entremêlent art et histoire. Entre féérie et poésie, partez pour un voyage dans les coulisses d’un spectacle enchanteur. Réservation boutique.chartres-tourisme.comFamilles

Un moment suspendu où les scénographies prennent tout leur sens.

Réservation obligatoire. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 22:30:00

fin : 2024-06-01

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@chartres-tourisme.com

