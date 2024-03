Visite guidée Bischwiller la cité des fifres Bischwiller, dimanche 7 juillet 2024.

Visite guidée Bischwiller la cité des fifres Bischwiller Bas-Rhin

Accompagné d’un guide, voyagez dans le temps à partir du XVIIème siècle, à la découverte des figures marquantes, du rituel et des lieux investis par les ménétriers d’Alsace lors de leur rencontre annuelle à Bischwiller.

Accompagné d’un guide, voyagez dans le temps à partir du XVIIe siècle, à la découverte des figures marquantes, du rituel et des lieux investis par les ménétriers d’Alsace lors de leur rencontre annuelle à Bischwiller.

Un clin d’œil et un avant-goût de ce qui nous attend cette année à l’occasion de la célébration de la Fête des Fifres les 9,10 et 11 août.

Dimanches 7 juillet et 4 août. RDV devant le Musée de la Laub

RDV devant le Musée de la Laub Gratuit Renseignement 03.88.53.71.54 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 14:30:00

fin : 2024-07-07 15:30:00

Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

L’événement Visite guidée Bischwiller la cité des fifres Bischwiller a été mis à jour le 2024-03-12 par Commune de Bischwiller