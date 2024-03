Visite guidée Balade d’automne en forêt de Loches Loches, samedi 12 octobre 2024.

Cette balade à deux voix, avec un spécialiste des champignons et une guide-conférencière, vous entraînera en forêt à la découverte des champignons d’automne, de l’histoire de la forêt pluri-centenaire et des légendes qu’elle abrite. Prévoir des chaussures de marche. 66 6 EUR.

Début : 2024-10-12 14:30:00

fin : 2024-10-12 17:30:00

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@loches-valdeloire.com

