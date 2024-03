Visite guidée aux flambeaux de l’exposition : embarque avec tes héros grecs Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée aux flambeaux de l’exposition : embarque avec tes héros grecs Pour les courageux, confrontez-vous aux monstres de l’exposition « Embarque avec tes héros grecs ». Samedi 18 mai, 20h45, 23h15 Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Durée 45 min.

Début : 2024-05-18T20:45:00+02:00 – 2024-05-18T21:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T23:15:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Pour les courageux, confrontez-vous aux monstres de l’exposition « Embarque avec tes héros grecs ».

Écoutez les récits mythologiques de Jason, Thésée et Ulysse…

A la lueur des torches, au coeur de l’espace immersif, à vous de trouver la sortie du labyrinthe ou d’affronter le cyclope.

Frissons garantis !

Réservation obligatoire

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, 14930 Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie 02 31 71 10 20 http://www.vieuxlaromaine.fr Le musée de Vieux-la-Romaine vous accueille pour une visite de sa collection permanente retraçant la vie à Aregenua du Ier au Ve siècle. Venez visiter les sites antiques : Maison au Grand Péristyle, Maison à la Cour en U et le forum en cours de fouilles. Parkings gratuits : – Parking visiteurs : route de Feuguerolles – Parking handicapés : 13 chemin Haussé



©Vieux-la-Romaine, Studio Hors Série