Visite guidée : Ambient Moods Frac Normandie Rouen Sotteville-lès-Rouen, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : Ambient Moods Un studio d’enregistrement radio s’installe pour la soirée au sein de l’exposition de Francis Baudevin à Sotteville-Lès-Rouen. En compagnie de l’artiste, musicien.ne.s, responsables de labels, critiq… Samedi 18 mai, 19h00 Frac Normandie Rouen

Un studio d’enregistrement radio s’installe pour la soirée au sein de l’exposition de Francis Baudevin à Sotteville-Lès-Rouen. En compagnie de l’artiste, musicien.ne.s, responsables de labels, critiques musicaux proposent une programmation musicale et une série d’interventions et d’échanges sur le renouveau de la musique ambient* aujourd’hui, et notamment ses liens avec les paysages, textures et sonorités de la Normandie.

*Popularisée dans les seventies par Brian Eno, la musique ambient fait un retour marquant à la fin des années 2010, notamment depuis les divers confinements. Cette musique électronique immersive ne cesse d’évoluer et de se réinventer à travers les décennies.

Frac Normandie Rouen 3 place des Martyrs-de-la-résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie 02 35 72 27 51 http://www.fracnormandie.fr