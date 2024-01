Visite guidée adulte « Déchiffrements » Place Champollion Figeac, samedi 24 février 2024.

Visite guidée adulte « Déchiffrements » Place Champollion Figeac Lot

En approchant les œuvres déchiffrées du musée, vous partez à la rencontre des plus grands déchiffreurs. Leurs recherches sur les écritures cunéiforme, hiéroglyphique, crétoise, phénicienne, maya… Permettent aujourd’hui de comprendre les civilisations.

Les visites conférences sont des visites thématiques qui permettent une découverte approfondie de la civilisation égyptienne ou de l’histoire des écritures.

Certaines visites guidées permettent de partir à la rencontre des cultures qui ont inventé l’écriture, les visites balaient alors le contexte culturel, politique, géographique des écritures du monde et permettent de retrouver le geste des scribes, les outils et les supports de l’écrit.

D’autres visites s’intéressent à la personnalité, au travail de J.-F. Champollion ou bien encore aux pratiques de l’Égypte ancienne.

réservation au musée Champollion Les Écritures

du Monde / animation ouverte aux groupes.10 EUR.

Place Champollion Musée Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24



L’événement Visite guidée adulte « Déchiffrements » Figeac a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Figeac