Visite guidée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Hopital de Seurre, 14 Gr Rue Faubourg St Georges, 21250 Seurre, Côte-d’Or Seurre, mercredi 3 juillet 2024.

Visite guidée à l’Hôtel-Dieu de Seurre Hopital de Seurre, 14 Gr Rue Faubourg St Georges, 21250 Seurre, Côte-d’Or Seurre 3 juillet – 28 août, les mercredis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-07-03 10:30

Fin : 2024-08-28 11:00

Découvrez un magnifique témoignage de la vie hospitalière des XVIIème et XVIIIème siècles à travers les espaces préservés et classés aux Monuments Historiques.

Si l’hôpital de Seurre est encore en activité, il est également un lieu de préservation d’un

remarquable patrimoine.

Découvrez un magnifique témoignage de la vie hospitalière des XVIIème et XVIIIème siècles

à travers les espaces préservés et classés aux Monuments Historiques : la monumentale

salle des malades, la chapelle Saint-Louis, l’apothicairerie, la chambre « de l’évêque » et

les espaces de vie des religieuses qui s’occupaient autrefois des malades : le réfectoire et

l’infirmerie, l’ancienne cuisine…

