Visite guidée : 150 ans de l’impressionnisme MAHB – Musée d’art et d’histoire Baron Gérard Bayeux, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée : 150 ans de l'impressionnisme Les 150 ans de l'impressionnisme sont célébrés par le musée d'Orsay et 34 musées partenaires dont le musée d'art et d'histoire de Bayeux. Dans le cadre du prêt exceptionnel au Musée d'Art et d'Histoi… Samedi 18 mai, 20h00

Les 150 ans de l’impressionnisme sont célébrés par le musée d’Orsay et 34 musées partenaires dont le musée d’art et d’histoire de Bayeux. Dans le cadre du prêt exceptionnel au Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard de l’huile sur toile de Georges Seurat Port-en-Bessin, avant-port, marée haute (1888), des visites commentées de 15 minutes de l’oeuvre sont proposées à 20h30, 21h, 21h30, 22h et 22h30.

MAHB – Musée d’art et d’histoire Baron Gérard 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 14 21 http://www.bayeuxmuseum.com Au cœur d’un palais épiscopal (XIe-XVIe siècle), le MAHB vous invite à un voyage à travers l’histoire de l’art européen, de l’archéologie à l’art moderne. Pièces archéologiques et ethnographiques, peintures, sculptures, estampes, dessins, photographies, porcelaines et pièces de dentelle de Bayeux…

