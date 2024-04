Visite gourmande des Escargots de Trémontagne Prénovel de Bise Nanchez, mardi 6 août 2024.

À Nanchez (Prénovel), venez découvrir le monde fascinant des escargots, à travers la visite de l’élevage et une dégustation qui raviront la curiosité et les papilles de petits et grands.

Ces visites permettent de découvrir les différentes espèces d’escargots et notre travail. Une dégustation de 6 recettes d’escargots sera proposée, et se terminera autour d’un conte … sur les escargots.

Cuisinés sur place et à partir de produits frais des agriculteurs bio et locaux, les escargots de Trémontagne régaleront vos papilles à l’apéro et à vos repas de fêtes.

Les visites auront lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 19h du 16/07 au 06/08, sur réservation.

visites payantes.

Merci par avance de réserver obligatoirement votre visite au 06.87.27.86.42 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 17:30:00

fin : 2024-08-06 19:00:00

Prénovel de Bise Les escargots de Trémontagne

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté escargotsdetremontagne@gmail.com

