Visite Eymoutiers, ses chemins de fer et la restauration de son ancienne gare de tramway Office de Tourisme Eymoutiers, vendredi 16 août 2024.

Visite Eymoutiers, ses chemins de fer et la restauration de son ancienne gare de tramway Office de Tourisme Eymoutiers Haute-Vienne

Durant son exposition Un train peut en cacher un autre – le Pays Monts et Barrages et les chemins de fer , le Pays d’art et d’histoire propose une visite du seul bourg du territoire réunissant train et tramway départemental : Eymoutiers. Le train arrive en 1881, tandis que le tramway électrique démarre en 1912 grâce au barrage voisin de Bussy fournissant en électricité les bourgs traversés bien avant le reste du pays ! Vous découvrirez l’histoire de ces 2 chemins de fer qui ont révolutionné les communications entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, leur patrimoine (anciennes gares, ouvrages d’art…), des documents d’archives inédits… Jean Riboulet, élu d’Eymoutiers, présentera le projet de restauration de l’ancienne gare de tramway (en cours) et ce qu’elle pourrait accueillir/devenir. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 10:00:00

fin : 2024-08-16 12:00:00

Office de Tourisme 17 avenue de la Paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

