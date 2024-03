Visite exceptionnelle du musée Château-musée du cayla Andillac, samedi 18 mai 2024.

Visite exceptionnelle du musée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Château-musée du cayla

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Le Château-musée du Cayla : une symbiose entre patrimoine et paysage.

Au cœur du vignoble gaillacois, ce lieu offre une parenthèse hors du temps. Ancienne demeure des écrivains Eugénie et Maurice de Guérin, on y découvre aujourd’hui la vie rurale tarnaise d’autrefois, les collections inédites d’une maison devenue musée et un paysage empreint d’une certaine sérénité, loin de toute agitation urbaine.

Promenez-vous, seul ou en famille, dans le parc du musée ; participez à des visites et des ateliers et venez à la rencontre de la biodiversité rare de ce lieu atypique, labellisé Espace Naturel Sensible depuis 2021.

À l’occasion de cette nuit européenne des musées, il est ouvert exceptionnellement hors horaires traditionnels.

Château-musée du cayla Château-musée du Cayla, 81140, Andillac, Tarn, Occitanie Andillac 81140 Tarn Occitanie 05 63 33 90 30 http://musee-cayla.tarn.fr

