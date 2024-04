Visite et vente à la ferme de fruits et légumes Ferme de la Roche La Roche, vendredi 7 juin 2024.

Visite et vente à la ferme de fruits et légumes Découvrez les fruits et légumes de la ferme 7 et 8 juin Ferme de la Roche Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T09:00:00+02:00 – 2024-06-08T12:30:00+02:00

Venez nous rendre visite pour en apprendre plus sur notre ferme, nous serons ravis de vous faire découvrir notre savoir-faire :-)

Ferme de la Roche 48 rue des Primevères 91340 Ollainville La Roche 91340 Essonne Île-de-France

local légume

fermedelaroche