Visite et jeux des 5 sens aux Jardins du Gué Les jardins du Gué Lhoumois, vendredi 31 mai 2024.

Visite et jeux des 5 sens aux Jardins du Gué Tout en parcourant le parc constitué de sept jardins, auxquels s’ajoute en 2024 l’une des plus belles collections de lierres en Europe, participez au Jeu des 5 sens et gagnez une plante cultivée dans… 31 mai – 2 juin Les jardins du Gué Tarifs : 6€, 3€ pour 7-14 ans, gratuit -7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Tout en parcourant le parc constitué de sept jardins, auxquels s’ajoute en 2024 l’une des plus belles collections de lierres en Europe, participez au Jeu des 5 sens et gagnez une plante cultivée dans le parc.

La découverte du parc des Jardins du Gué

Les Jardins du Gué vous offrent une diversité de styles de jardins avec successivement ;

– le jardin des voyageurs composé de plantes venant de tous les continents.

– le jardin de l’amour où la rose est reine.

– le jardin des succulentes, qui ravira les amateurs de plantes grasses.

– le jardin des arts et ses colonnades florentines

– le jardin gourmand, Grand Prix du Concours National des Jardins potagers de France.

– le jardin des braves avec sa grande rocaille et ses murets de pierres sèches

– le jardin du temps et son très original calendrier républicain

L’ensemble s’étend sur 4 hectares au bord de la rivière le Thouet dans un cadre bucolique qui ne peut laisser indifférent.

Nouveauté 2024

Honoré du label Jardin Remarquable depuis 2013, ce parc vient de s’enrichir d’une exceptionnelle collection de lierres, l’une des plus riches en Europe avec près de 500 variétés. Le lierre est une plante d’avenir. Le lierre n’a rien d’une plante parasite comme on a pu vous le faire croire, bien au contraire.. C’est une plante très résiliente. Il en existe pour tous terrains, toutes expositions, utilisable en couvre-sol ou en plante grimpante. On peut la tailler à volonté. Et elle est d’un intérêt écologique incontestable, pour les insectes, pour les oiseaux et pour les arbres. Venez redécouvrir toutes les vertus de cette plante promise à une bel avenir dans le contexte du changement climatique.

Le Jeu des 5 sens

Dans le même temps, amusez vous avec le Jeu des 5 sens organisé spécialement pour ce week-end spécial des Rendez-vous aux Jardins Mettez en éveil vos yeux, vos oreilles, votre nez, votre goût, votre toucher tout en déambulant dans le parc. Et si vous faites partie des gagnants, repartez avec une plante issue du parc.

Au total, une visite très diversifiée, ludique, pour tous les goûts et tous les âges, et le plaisir des 5 sens !

Les jardins du Gué Lieu-dit Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Lhoumois 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 69 88 52 http://www.jardinsdugue.eu Nouveauté 2018 : dans le Jardin du Temps, le calendrier républicain, sans doute une exclusivité mondiale ! parking

