Visite et atelier nourissage Chaussy, mercredi 24 avril 2024.

Visite et atelier nourissage Chaussy Loiret

Et si on profitait des premiers rayons de soleil du printemps pour faire une visite de la ferme et découvrir nos magnifiques chèvres Angora tout en laine (la tonte ce sera pour début avril elles ont bien besoin d’une petite coupe, vous verrez

Après la visite, nous vous proposons de nous retrouver dans la bergerie, dans un espace au chaud réservé pour vous fauteuils, coussins, boissons chaudes dont notre fameux chocolat chaud et gâteaux réalisés avec des ingrédients locaux, miam.

Nous vous montrerons nos boîtes à secrets pour découvrir toutes sortes de laines, d’animaux qui produisent de la laine, mais pas seulement…

Un programme pour petits et grands, pour passer un moment tout doux et réconfortant ensemble. 66 6 EUR.

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

10 Rue du Canal

Chaussy 45480 Loiret Centre-Val de Loire

