Visite et atelier nourissage Chaussy Chaussy, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T15:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Après la visite, nous vous proposons de nous retrouver dans la bergerie, dans un espace au chaud réservé pour vous : fauteuils, coussins, boissons chaudes dont notre fameux chocolat chaud et gâteaux réalisés avec des ingrédients locaux, miam.

Nous vous montrerons nos boîtes à secrets pour découvrir toutes sortes de laines, d’animaux qui produisent de la laine, mais pas seulement…

Un programme pour petits et grands, pour passer un moment tout doux et réconfortant ensemble.

Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy

