Visite enfant à Lancieux Square Jean Conan Lancieux, mercredi 10 juillet 2024.

Visite enfant à Lancieux Square Jean Conan Lancieux Côtes-d’Armor

Quoi de mieux qu’une chouette activité en famille pour découvrir en s’amusant ? Prêts ? Feu, partez !

Partez à la conquête de la Plage Saint-Sieu ou encore du Vieux-Clocher, de nombreuses surprises vous attendent. Avec l’aide d’un guide, les enfants pourront profiter de ce moment ludique pour en apprendre davantage sur Lancieux et son histoire. Un incontournable pour les plus jeunes et un merveilleux souvenir à partager ensemble.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.

Durée 1h30 / 2h. Départ Bureau Information Tourisme, Square Jean Conan, 22770 Lancieux.

Tarifs Enfant (4 à 10 ans sac de jeu prêté, à restituer en fin de visite) 7 €

Adulte & enfant 4 ans participant à la visite 4 €

* Un justificatif du tarif réduit ou gratuit vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail. Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Début : 2024-07-10 10:30:00

fin : 2024-07-10 12:00:00

Square Jean Conan Point Information Tourisme

Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne info@dinardemeraudetourisme.com

