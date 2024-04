Visite en présence du propriétaire Jardin de Diane et Patrick Bellegarde, samedi 1 juin 2024.

Visite en présence du propriétaire Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Diane et Patrick Gratuit

Visites commmentées d’un jardin privé en présence du propriétaire.

Jardin de Diane et Patrick 101 et 103 rue de République 45270 Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire Jardin contemporain de près d’un hectare, entièrement arboré.

Un endroit associant des arbres remarquables, des plantes et fleurs variées, une pièce d’eau poissonneuse et des créations artistiques. Nombreux arbres (Red wood, albysia, pins, saules, érables, cyprés, mélèze, eucalyptus, etc). Nombreux arbustres (Viburnums, buis, robinié, frenctodendron, lilas des indes etc) et plantes annuelles.

© Patrick Nottin