Visite en famille sur l’Occupation et la Libération de Ouistreham Esplanade Lofi Ouistreham, vendredi 26 avril 2024.

Visite en famille sur l’Occupation et la Libération de Ouistreham Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Accompagnée d’une médiatrice culturelle, parents et enfants découvriront la petite histoire à travers la grande.

À partir d’une valise remplie d’objets qu’on peut manipuler, regarder, sentir, cette visite pédagogique et participative dans Ouistreham Riva Bella propose d’explorer et comprendre le quotidien des civils pendant les longues années de guerre et de la Libération de la ville en 1944.

À partir de 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 15:30:00

Esplanade Lofi Bureau d’informations Touristiques

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

