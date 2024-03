Visite en famille Contes & Légendes Jumièges, mercredi 17 avril 2024.

Visite en famille Contes & Légendes Jumièges Seine-Maritime

Depuis sa fondation, l’abbaye de Jumièges est au cœur de nombreuses légendes dont les récits résonnent encore sur notre territoire. Venez découvrir cette abbaye des boucles de la Seine à travers les histoires telles que Les Enervés de Jumièges et la punition que le roi Clovis II infligea à ses fils ; Saint Philibert et le loup vert l’abbé fondateur qui dompta le mal ou encore Guillaume et le sanglier , ce duc de Normandie qui redressa l’abbaye après les invasions vikings.

Troisième mercredi du mois.

Visite pour les familles, sur réservation.

Tarifs droit d’entrée + 3 €

Renseignements et réservations musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11

Jauge 30 personnes

Depuis sa fondation, l’abbaye de Jumièges est au cœur de nombreuses légendes dont les récits résonnent encore sur notre territoire. Venez découvrir cette abbaye des boucles de la Seine à travers les histoires telles que Les Enervés de Jumièges et la punition que le roi Clovis II infligea à ses fils ; Saint Philibert et le loup vert l’abbé fondateur qui dompta le mal ou encore Guillaume et le sanglier , ce duc de Normandie qui redressa l’abbaye après les invasions vikings.

Troisième mercredi du mois.

Visite pour les familles, sur réservation.

Tarifs droit d’entrée + 3 €

Renseignements et réservations musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11

Jauge 30 personnes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

Rue Guillaume le Conquérant

Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

L’événement Visite en famille Contes & Légendes Jumièges a été mis à jour le 2024-03-12 par Seine-Maritime Attractivité