Visite d’un lieu de tournage Allauch, samedi 27 avril 2024.

C’est avec un grand bonheur et beaucoup de fierté que la Ville d’Allauch, productrice de décors naturels, propose aux inconditionnels et au curieux, enfants, adultes, habitants de la commune et touristes, une visite guidée inédite de La Propriété Luc

Trente ans plus tard, Christophe Barratier réalisera le troisième volet « Le Temps des secrets », sorti dans les salles le 23 mars 2022. Le réalisateur choisira alors les mêmes décors et notamment la bastide des vacances du jeune Pagnol.



Partez à la découverte de ce lieu de tournage emblématique qui a nourri les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol. Poussez à votre tour la porte de la Bastide aux volets bleus et profitez pleinement d’une totale immersion dans les collines d’Allauch, au cœur du Parc départemental de Pichauris.



Plongez ou replongez au cœur de l’œuvre prolifique de l’écrivain et cinéaste mondialement connu pour un agréable dépaysement commenté et enrichi par de nombreuses anecdotes.



Bonne balade à tous au plus près de ce patrimoine culturel et historique exceptionnel dont la commune est l’heureuse propriétaire depuis 2005. 5 5 EUR.

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27 16:00:00

Domaine de Pichauris

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

