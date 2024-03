Visite d’un jardin en permaculture Association Binettes et compagnie Saint-Antoine l’Abbaye, samedi 1 juin 2024.

Samedi 1 juin, 10h00 Association Binettes et compagnie Pas d'inscription mais toujours mieux d'informer de sa présence en amont

Vous pourrez découvrir le jardin et le verger de l’association, des conseils de permaculture, et des plantes médicinales et comestibles. Des ateliers familiaux sur les 5 sens seront proposés sur place, ainsi que la vente de produits transformés de l’association, ainsi qu’un concert en fin d’après-midi.

Association Binettes et compagnie 70bis avenue du 19 mars 1962 – 38840- St Antoine l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0627663983 http://binettesetcompagnie.fr/ https://www.facebook.com/asso.binettes/ [{« type »: « email », « value »: « binettesetcompagnie@gmail.com »}] Binettes et compagnie est une association qui accueille tous les publics y compris en situation de handicap, autour d’activités de jardin, de transformation des produits et de cuisine. parking salle des fêtes(100m) et parking cabinet médical (5m). Place PMR salle des pompiers (50m)

