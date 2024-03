Visite d’un jardin écologique La coulée douce melle, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin écologique Sur un hectare, découverte de 7 écosystèmes : jardins thématiques, biodiversité optimisée, expériences solaires, histoires d’eaux (3 mares, phytoépuration, rivière ) et maison bioclimatique. 1 et 2 juin La coulée douce 4€, gratuit pour les -15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

La coulée douce 3 impasse la Grelière, 79500 Paizay-le-Tort melle 79500 moulin alexandre Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 65 61 44 73 [{« type »: « phone », « value »: « 0665614473 »}] Le jardin « La coulée douce », proche de la Berlande comporte une partie de marais dans son lit majeur et constitue un réel écosystème où l’homme intervient peu. Un verger classique présente quelques raretés : asiminier, raisinier, arbre aux haricots bleus, raisin de Karoo, prunier du Natal. Les haies fruitières, sauvages ou domestiques, proposent sorbier, amélanchier, cornouiller, ragouminier, eleagnus, noisetier et bien d’autres trésors. La déambulation se poursuit dans un bois de chênes,hêtres, charmes, frênes, robiniers, bambous, muriers,merisiers,jujubiers… Plus loin, un jardin médicinal permet la découverte des célèbres plantes adaptogènes, regorgeant de bienfaits permettant de lutter contre de nombreux maux : schisandra,jiaogulan, prunella, Gotu kola… Se garer en amont de l’impasse

©soudans bernard