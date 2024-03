Visite d’un jardin à l’anglaise Les jardins de Sonja Le Perray-en-Yvelines, samedi 1 juin 2024.

Visite d’un jardin à l’anglaise Visite d’un jardin à l’anglaise aux ambiances multiples et une collection de 2 000 plantes différentes qui assurent un décor pendant les 4 saisons (collection notamment de rosiers anciens, clématites… 1 et 2 juin Les jardins de Sonja Tarif 5€/personne. Visite libre réservée aux adultes. Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite d’un jardin à l’anglaise aux ambiances multiples et une collection de 2 000 plantes différentes qui assurent un décor pendant les 4 saisons (collection notamment de rosiers anciens, clématites, viburnums, rhododendrons, érables japonais). Lors du parcours, le promeneur découvrira un jardin asiatique avec ses lanternes et sa pagode, des ambiances d’eau, le jardin des quatre éléments et son cadran solaire analemmatique, le jardin de graminées et son décor minéral, le jardin de roses avec ses pergolas : les cinq sens seront stimulés en permanence !

Les jardins de Sonja 5 rue de la Martinerie 78610 Le Perray-en-Yvelines Le Perray-en-Yvelines 78610 Yvelines Île-de-France http://www.jardinsdesonja.fr

©Sonja Gauron