Visite du verger conservatoire du Grand Séchoir Le grand séchoir – Maison du pays de la noix Vinay, vendredi 31 mai 2024.

Visite du verger conservatoire du Grand Séchoir Début juin, la pollinisation des fleurs de noyer est enfin terminée ; les petites fleurs femelles ont reçu leur pollen et vont pouvoir commencer doucement leur transformation pour donner naissance à … 31 mai – 2 juin Le grand séchoir – Maison du pays de la noix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Début juin, la pollinisation des fleurs de noyer est enfin terminée ; les petites fleurs femelles ont reçu leur pollen et vont pouvoir commencer doucement leur transformation pour donner naissance à une noix à l’automne prochain. En parcourant les allées du parc du Grand Séchoir, admirez la floraison particulière du noyer. De la fleur au fruit, laissez-vous conter l’histoire des variétés de noyers les plus anciennes à celles du monde entier.

Le grand séchoir – Maison du pays de la noix 705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vinay 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 36 36 10 http://www.legrandsechoir.fr https://www.facebook.com/pages/Le-Grand-Sechoir/218380091517029 Situé face aux majestueux contreforts du Vercors, le Grand Séchoir est au cœur d’un parc paysager où il fait bon flâner parmi les noyers du monde entier ou à l’ombre des variétés anciennes.

Dans un ancien séchoir rénové de façon résolument contemporaine, le Grand Séchoir met en partage les contes et légendes autour de la noix, le métier de nuciculteur d’hier à aujourd’hui, le patrimoine des séchoirs à noix ou les utilisations de la noix et du noyer grâce à une muséographie attractive et des collections variées.

©Ch. Huret