Visite du Rucher d’Artémis Lanouaille, mardi 16 juillet 2024.

Visite du Rucher d’Artémis Lanouaille Dordogne

« Découverte et observation du monde des abeilles, en tenue d’apiculteurs. Pour petits et grands. Expérience inoubliable au plus proche des abeilles. Explication de la récolte du miel et dégustation. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

10 euros par adulte et 8 euros enfant -12 ans

groupe max 8 visiteurs .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 10:00:00

fin : 2024-07-16

29 rue du Pont Laveyras

Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine tourisme@naturellementperigord.fr

