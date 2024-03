visite du nouveau jardin du manoir de Ghaisne Manoir de Ghaisne Vallons-de-l’Erdre, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

En présence des propriétaires-jardiniers, découverte du jardin en cours de création ; jardin d’inspiration italienne et anglaise mis en valeur par l’architecture du Manoir de Ghaisne, construit aux XV et XVI en Anjou et Inscrit Monument Historique depuis 1968

Manoir de Ghaisne 15, rue du presbytère – Freigné Vallons-de-l’Erdre 49440 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 88 78 78 31 http://www.manoirdeghaisne.com Manoir des XV et XVIéme inscrit Monument Historique

plantation d’un nouveau jardin d’inspiration italienne et anglaise parking public gratuit

