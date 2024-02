Visite du Marais de Beauchamp Arles, mercredi 24 avril 2024.

Visite du Marais de Beauchamp Arles Bouches-du-Rhône

Venez découvrir le marais de Beauchamp, cet espace naturel qui regorge d’espèces animales et végétales incroyables !

Joyau de nature aux portes d’Arles, le Marais de Beauchamp fourmille de vie libellules, oiseaux, cistudes… Cet espace naturel péri-urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables !

Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? Accompagné-e de notre garde-animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants du marais au cours d’une balade nature accessible dès 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Pont de Crau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@cen-paca.org

L’événement Visite du Marais de Beauchamp Arles a été mis à jour le 2024-02-07 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)