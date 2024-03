Visite du jardin permacole et du parc de l’Abbaye Royale de l’Épau Abbaye de l’epau Yvré-l’Evêque, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin permacole et du parc de l’Abbaye Royale de l’Épau Profitez de la richesse naturelle du parc de l’abbaye et de son jardin cultivé en permaculture. Au programme : ateliers, animations, visites… 1 et 2 juin Abbaye de l’epau Adulte : 4€ / Moins de 18 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Profitez de la richesse naturelle du parc de l’abbaye et de son jardin cultivé en permaculture. Au programme : ateliers, animations, visites…

‘‘Jazz au jardin’’ | Dimanche 2 juin – après-midi

Plongez dans une expérience musicale en symbiose avec la nature dans le parc de l’Abbaye Royale de l’Épau à l’occasion des Rendez-vous aux jardins ! Le public sera invité à découvrir des performances acoustiques uniques de petites formes (solo ou duo) tout en déambulant dans les jardins. Une expérience immersive où les musiques jazz et improvisées fusionnent harmonieusement avec la nature. Un évènement proposé par Superforma et le collectif de musiciens 3h10.

Abbaye de l’epau route de Changé, Yvré-l’Evêque, Sarthe, Pays de la Loire Yvré-l’Evêque 72560 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « epau.accueil@sarthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243842229 »}]

©Sarthe Culture