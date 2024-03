Visite du jardin du presbytère Jardin du presbytère Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin du presbytère S'il est un lieu magique à Valmondois par son charme et sa sérénité, c'est bien ce verger de 2 000 m² quelque peu caché, au cœur du village. Il abrite un jardin de fleurs, une serre, un poulailler, d… 1 et 2 juin

S’il est un lieu magique à Valmondois par son charme et sa sérénité, c’est bien ce verger de 2 000 m² quelque peu caché, au cœur du village. Il abrite un jardin de fleurs, une serre, un poulailler, des ruches et une miellerie. Véritable lieu pédagogique, volontairement maintenu entre nature et culture, entre plantes sauvages et fleurs, poules et mésanges…

Jardin du presbytère 47 grande rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d'Oise Île-de-France

