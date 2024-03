Visite du jardin de l’ancien Couvent des Ursulines Jardin de l’ancien couvent des Ursulines Grenade, dimanche 2 juin 2024.

Visite du jardin de l’ancien Couvent des Ursulines Découvrez librement notre jardin avec un livret de médiation. Dimanche 2 juin, 10h00 Jardin de l’ancien couvent des Ursulines 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Découvrez librement notre jardin avec un livret de médiation.

Jardin de l’ancien couvent des Ursulines 56 rue Roquemaurel, Grenade, Haute-Garonne, Occitanie Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie 06 79 23 16 63 http://lesursulines.free.fr Jardin privé de 1500 m2 avec granges, écurie, orangerie, pigeonnier et puits fleuri. Plusieurs cours intérieures avec marronniers, chêne vert et if géant de 400 ans, cyprès, sophora pleureur, magnolia, trompette de Virginie, palmiers, albizia, lauriers, glycine, rosiers.

Ouvert de fin avril à fin septembre

Ouvert toute l’année sur demande pour les groupes. de Toulouse, A 62 sortie Grenade, et D 256, 56 rue Roquemaurel

