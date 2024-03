Visite du jardin de la Romance Les Jardins de la Romance Ohnenheim, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin de la Romance En arrivant, le visiteur pourra se laisser séduire par le petit jardin avant de se laisser aller à la rêverie et à la détente dans un espace plus grand qui s’ouvrira à lui. Il aura plaisir à s’asseoi… 1 et 2 juin Les Jardins de la Romance Entrée 2 € au profit d’une association d’enfants handicapés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

En arrivant, le visiteur pourra se laisser séduire par le petit jardin avant de se laisser aller à la rêverie et à la détente dans un espace plus grand qui s’ouvrira à lui. Il aura plaisir à s’asseoir sur un banc en pierre ou à l’ombre de la gloriette pour se ressourcer… regarder, sentir, toucher, écouter et peut-être goûter…

Les Jardins de la Romance 26 rue de l’Eglise 67390 Ohnenheim Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est A l’avant d’un ancien corps de ferme datant du XVIIème siècle, le visiteur découvrira un petit jardin composé de topiaires de buis, de vivaces, de rosiers et d’hortensias, le tout aménagé harmonieusement autour des éléments de décor ancien en grès et en fer forgé. En traversant la grange de la même propriété et en passant sous une arche de charmes, il appréciera le calme et la sérénité qu’apporte le jardin-parc avec ses saules centenaires, les massifs de fleurs et de plantes diverses qui s’épanouissent au fil des saisons sous le regard bienveillant de dame statue.

©Jacqueline SCHUNCK