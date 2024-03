Visite du jardin de GuiMan Le jardin de GuiMan Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Entre arbres et ru s’installeront Mizanne et Geb pour présenter leur créativité.

Nous espérons que les années à venir embelliront ce nouveau lieu.

Le jardin de GuiMan 26 Grande Rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

gwenuguen@gmail.com