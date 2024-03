Visite du jardin d’Alain et Suzy Le jardin d’Alain et Suzy Valmondois, samedi 1 juin 2024.

Visite du jardin d’Alain et Suzy « Après avoir traversé le chantier, passez le Sausseron et découvrez une atmosphère bucolique, si proche de la civilisation et si loin des rumeurs de la ville ! » 1 et 2 juin Le jardin d’Alain et Suzy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Après avoir traversé le chantier, passez le Sausseron et découvrez une atmosphère bucolique, si proche de la civilisation et si loin des rumeurs de la ville ! »

Artiste exposé : Zazcat, céramiste

Le jardin d’Alain et Suzy 4 rue de la Gare 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France

gwenuguen@gmail.com