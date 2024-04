Visite du Fort Saint-André Salins-les-Bains, vendredi 12 avril 2024.

Visite du Fort Saint-André Salins-les-Bains Jura

Venez découvrir le Mont Saint-André, son histoire et son fort construit par Vauban et terminez la visite par une dégustation de produits locaux comprenant nos vins, du fromage et des salaisons.

La visite dure 1h30 à 2h.

La dégustation est incluse dans le tarif et la durée.

Il est recommandé d’arriver 15 minutes avant le départ de la visite. La billetterie se trouve au chalet d’accueil du parc Vauban Aventures.

En dehors de ces créneaux de visite, l’accès au Fort est strictement interdit. Vous pouvez profiter des belvédères (devant le Fort et vers le parc Vauban Aventures) qui offrent une vue imprenable sur la ville de Salins-les-Bains et la campagne jurassienne. 12.5 12.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12

Fort Saint André

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@fort-st-andre.com

