Visite du couvent de la Visitation | Le Couvent Roubaix Le Couvent – Roubaix Roubaix, mercredi 17 avril 2024.

Visite du couvent de la Visitation | Le Couvent Roubaix Visite apéro 17 avril – 16 octobre, les mercredis Le Couvent – Roubaix 9€

Début : 2024-04-17T18:00:00+02:00 – 2024-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2024-10-16T18:00:00+02:00 – 2024-10-16T19:00:00+02:00

Le couvent de la Visitation, ancien couvent de l’ordre de la Visitation, situé dans le quartier de l’Hommelet est aujourd’hui un lieu atypique pensé autour d’une street-food passionnée et éco-responsable, de boutiques éphémères, d’une programmation axée sur une culture plurielle. Découvrez l’histoire du lieu et de la réhabilitation accompagné d’un des pilotes du projet et terminez la visite autour d »un verre offert dans une ambiance généreuse et chaleureuse.

Le Couvent – Roubaix 128 boulevard de Strasbourg, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Roubaix Tourisme