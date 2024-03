VISITE DU CLOCHER EN « AVANT-PREMIÈRE » Lodève, samedi 18 mai 2024.

VISITE DU CLOCHER EN « AVANT-PREMIÈRE » Lodève Hérault

Prenez de la hauteur !

La montée au clocher de la cathédrale. 220 marches pour 57 mètres de haut, le belvédère du clocher

s’ouvre à vous !

À partir de l’automne 2024, nous lançons une nouvelle

visite guidée qui permettra la montée au clocher avec

la visite de ses étages jusqu’à son belvédère et la vue

panoramique à 360° sur Lodève et son écrin de verdure.

Une visite époustouflante !

Le clocher, en dehors de sa fonction campanaire (accueillir les

cloches), a dû assurer à certaines périodes un rôle de défense

et de guet. Prêt.es à gravir ses 220 marches ?

Nous vous présenterons les étapes historiques et architecturales

d’édification de la bâtisse pour parvenir à sa silhouette actuelle.

Vous serez incollables sur les caractéristiques du gothique

méridional, sur la figure de Saint-Fulcran, et sur les éléments

constitutifs d’une cité épiscopale.

En plus des installations de feu de la Cie Carabosse, des visites

du clocher en avant-première seront organisées. Soyez les

premiers à voir la vue du belvédère !

Détails des visites du weekend

Visite guidée Rdv devant l’entrée de la cathédrale Saint-Fulcran

Un départ par heure, de 10h 17h

Durée 01h00 | Tout public

Tarif 7€ / 5€ / gratuit 12 ans

Renseignements et réservation obligatoire :

www.tourisme-lodevois-larzac.fr et au 04 67 88 86 44 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

7 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie

