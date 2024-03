Visite du château d’Urtubie + Atelier découverte des plantes médicinales , confection de son infusion Urrugne, samedi 14 septembre 2024.

Atelier de découverte des plantes médicinales et de leurs bienfaits et confection de sa propre infusion avec Jean Marc d’Euskaren, artisan local de thé et d’infusions artisanaux et originaux basé à St-Pée-sur-Nivelle. Visite du bureau de l’herboriste, jeu de sensibilisation , visuel, olfactif, gustatif ( démonstration et dégustation) dans l’Orangerie. Reconnaissance des plantes dans le Jardin des Simples , cueillette .

Retour à l’Orangerie pour la préparation de sa propre infusion. Atelier limité à 15 participants.

Visite du château incluse. 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 15:00:00

fin : 2024-09-14 16:30:00

D810

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@chateaudurtubie.fr

