Visite du Château de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière, mercredi 21 août 2024.

Visite du Château de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière Loiret

Visites des extérieurs du château de la chapelle et la crypte.

Sous le nom de Seigneurie des Grèves, le château appartenait au XIe siècle à Ingran de Pithiviers. Cédée en 1430 et plusieurs fois revendue, la Seigneurie est acquise en 1676 par une illustre famille d’Orléans les Colas des Francs de Marolles. Depuis près de 350 ans, elle passe de génération en génération à leurs héritiers aujourd’hui la famille des Princes Murat, descendants du fougueux Joachim qui épousa Caroline, sœur de Napoléon.

La forteresse d’origine, dont restent les douves, a été remplacée vers 1480 par un manoir, lui-même restructuré en 1724, puis remanié vers 1860. L’œuf et la Rimarde se rejoignent dans le parc pour former l’Essonne.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 16:00:00

fin : 2024-08-21

12 Rue de Rocheplatte

Aulnay-la-Rivière 45390 Loiret Centre-Val de Loire contact@grandpithiverais.fr

L’événement Visite du Château de Rocheplatte Aulnay-la-Rivière a été mis à jour le 2024-02-28 par OT GRAND PITHIVERAIS