Visite du chantier du spectacle « Matin et soir » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer, mercredi 17 avril 2024.

Visite du chantier du spectacle « Matin et soir » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer Calvados

La Cie À demain mon amour, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Matin et soir » de Pierre Tual un théâtre de marionnettes pour un voyage à travers les âges de la vie d’un homme. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 19:00:00

fin : 2024-04-17 20:00:00

Rue de l’Avenir Le Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org

