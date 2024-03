Visite du chantier du spectacle « Cube Antigone » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer, mercredi 15 mai 2024.

Visite du chantier du spectacle « Cube Antigone » Rue de l’Avenir Dives-sur-Mer Calvados

La Cie F, en résidence de création au Sablier, présente une étape du travail du spectacle « Cube Antigone » une expérience cruelle et ludique pour quelques spectateurs munis de tablettes numériques et assis des deux côtés d’un cube en plexiglas. Dans ce cube, Antigone en cage face à une société impuissante. Un moment convivial d’échanges entre artistes et public, se poursuivant autour d’un verre offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 19:00:00

fin : 2024-05-15 20:00:00

Rue de l’Avenir Le Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie contact@le-sablier.org

L’événement Visite du chantier du spectacle « Cube Antigone » Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge