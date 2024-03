Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld, mercredi 14 août 2024.

Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld Bas-Rhin

Histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et du fonctionnement de l’horloge à automates, le Jacquemart.

Le guide vous donnera des explications sur les origines du bâtiment, l’histoire de l’Hôtel de Ville (Laube) et le fonctionnement de l’Horloge à automates, le Jacquemart. Des informations et anecdotes vous seront racontées pour mieux vous faire revivre l’histoire de la cité benfeldoise. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 10:00:00

fin : 2024-08-14

1 place de la République

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est r.muckensturm@free.fr

L’événement Visite du centre historique et de l’Horloge à Jacquemart Benfeld a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme du grand Ried