Visite du barrage EDF du Saillant Usine hydro-électrique Voutezac, vendredi 19 avril 2024.

Visite du barrage EDF du Saillant Usine hydro-électrique Voutezac Corrèze

Pourquoi le barrage est implanté à cet emplacement ? Qui est à l’origine de sa construction ? Comment fonctionne-t-il ? Une fois le portail franchi, montez sur le barrage et découvrez l’histoire de l’une des plus anciennes usines hydroélectriques du département. Par le Pays d’Art et d’Histoire.

Au programme: fonctionnement de l’usine actuelle, sa construction et son évolution…

Nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de l’OT de Brive Agglomération.

En partenariat avec EDF.

Enfant à partir de 8 ans (interdit moins de 8 ans). Prévoir chaussures de marche.

En raison du plan Vigipirate renforcé il est obligatoire de donner votre numéro de carte d’identité ou de passeport lors de l’inscription

10h00 devant l’usine hydro-électrique (côté Voutezac) Gratuit

Durée 2h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19

Usine hydro-électrique Le Saillant

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine service.accueil@brive-tourisme.com

