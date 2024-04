Visite d’exception et atelier de réflexion Place du château de l’Épine Acheux-en-Amiénois, mardi 9 avril 2024.

Visite d’exception et atelier de réflexion Participez à la définition de la stratégie touristique du Pays du Coquelicot Mardi 9 avril, 18h00 Place du château de l’Épine Entrée et participation libres

Et vous, quel est votre endroit emblématique du Pays du Coquelicot ? Où emmenez vous vos amis et les membres de votre famille qui ne connaissent pas le secteur ?

Quatre ateliers de réflexion, associés à des visites d’exception, sont prévus durant le mois d’avril afin de définir ensemble l’ambition touristique de notre territoire. Les rendez-vous, composés d’une visite et d’un atelier de réflexion) sont les suivants :

– mardi 9 avril, pour la visite du château de l’Epine, rendez-vous devant le château à 18h;

– jeudi 11 avril, pour la visite du musée du P’tit train de la Haute Somme, rendez-vous devant le musée à 18h;

– mardi 16 avril, pour la visite du monument de Thiepval, rendez-vous devant le cottage Geneviève et Auguste à 18h;

– jeudi 18 avril, pour la visite de l’aéroport Amiens-Henry Potez, rendez-vous devant l’aérogare à 18h.

Renseignement à l’Office de Tourisme Pays du Coquelicot au 03 22 75 16 42

Place du château de l'Épine Acheux-en-Amiénois Acheux-en-Amiénois 80560 Somme Hauts-de-France

Communauté de communes du Pays du Coquelicot