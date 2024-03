Visite des jardins japonais de Favières Les jardins japonais de Favières Favières, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les Jardins Japonais de Favières ont le plaisir de vous convier à une manifestation culturelle et artistique centrée sur le thème « Les cinq sens au jardin ». Cet événement, prévu pour célébrer la richesse sensorielle des espaces verts, sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir les jardins à travers une programmation variée et soigneusement élaborée.

Au programme, une exposition mettant en lumière les œuvres de Thiem ainsi que celles d’autres artistes sélectionnés, qui trouveront leur place dans l’environnement paisible et inspirant de nos jardins. Cette exposition sera complétée par des dégustations de thé, permettant aux visiteurs d’explorer le sens du goût en harmonie avec l’atmosphère du jardin.

L’événement sera enrichi par d’autres activités conçues pour stimuler les cinq sens, offrant ainsi une expérience immersive au cœur de la nature et de la culture.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette expérience surprenante , qui promet d’être un moment fort de partage et de découverte. Pour plus d’informations sur le programme détaillé et les horaires, nous vous invitons à consulter notre site web ou à nous contacter directement.

Les jardins japonais de Favières 10 chemin de la Belle Épine 77220 Favières Favières 77220 Seine-et-Marne Île-de-France 06 63 60 42 22 https://www.jardinjaponais.fr/content/14-les-jardins-japonais-de-favieres Les Jardins Japonais de Favières sont un lieu unique et enchanteur, créé par la paysagiste Sandrine Milic pour initier le grand public à l’art des jardins japonais traditionnels. Répartis sur 7 000 m², ces jardins offrent une expérience de visite adaptée à tous, durant laquelle vous pourrez découvrir différents types de jardins japonais tels qu’un jardin promenade, un jardin tableau, un jardin de thé, un jardin sec et un jardin de méditation.

La flore des jardins se compose d’azalées, d’érables, de pins, de spirées, de cornouillers, … et de chênes centenaires.

Les Jardins Japonais de Favières sont une véritable invitation à la découverte, au partage et à la contemplation, offrant aux visiteurs un havre de paix où l’art des jardins japonais s’épanouit dans toute sa splendeur. 8 places de parking gratuit. Actuellement en travaux, les jardins n’offrent pas encore d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Il n’y a pas de toilettes sur place.

©THIEM&JardinsFavières