Visite des jardins entre Sud Charente et Périgord Les Jardins du Coq Montignac-le-Coq, samedi 1 juin 2024.

Visite des jardins entre Sud Charente et Périgord Des jardins au charme poétique imaginés et entretenus par deux jardiniers passionnés en harmonie avec la Nature. Trois espaces : les chambres de verdure, le jardin naturel et la forêt. 1 et 2 juin Les Jardins du Coq 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les Jardins du Coq Lieu-dit Labreuille, 16390 Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine Montignac-le-Coq 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 78 58 17 http://www.lesjardinsducoq.com/ Dans le Sud-Ouest près d’Aubeterre-sur-Dronne, Les jardins du Coq offrent une balade poétique sur deux hectares créés par deux jardiniers passionnés dans le respect de l’environnement et de la biodiversité. Situé en bordure de D 709 entre Saint-Séverin et Montignac-le-Coq

©lesjardinsducoq