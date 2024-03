Visite des jardins du château de lorrière Château de Lorrière Le Lude, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Château de Lorrière Dissé sous le Lude 72800 le Lude Le Lude 72800 Dissé-sous-le-Lude Sarthe Pays de la Loire 0685728978 http://www.gîtesdumanoirdelorriere.com Les jardins du château de Lorrière, érigé au 15ème sur un site moyen-âgeux , agrandi au 19ème , ont été créés par le célèbre architecte paysagiste Jules Vacherot dans les années 1920. Ses taupières dominent la petite vallée de la Marconne et son parc arboré. Accès direct par la route reliant le Lude à Noyant, à la limite de la Sarthe et du Maine et Loire. Parking sur place

©henri de Bresson