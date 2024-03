Visite des jardins botaniques et en permaculture de Cadiot Les Jardins de Cadiot Carlux, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins botaniques et en permaculture de Cadiot Visite des jardins 31 mai – 2 juin Les Jardins de Cadiot 8€, 7€ pour les étudiants et les chômeurs, gratuit pour les -14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Les Jardins de Cadiot Route de Cadiot 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0768922192 http://www.lesjardinsdecadiot.com Les jardins de Cadiot sont des jardins en terrasse sur 2 hectares cultivés sur les principes de la permaculture et très engagés dans la sauvegarde de la biodiversité.

Les collections de roses, pivoines, alliums d’ornement, graminées, le jardin anglais, le verger ornemental, jardin de buis, jardin sauvage, petits bassins et patios vous invitent à la contemplation et rêverie . parking ombragé à l’entrée des jardins.

©Benjamin Decottignies