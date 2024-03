Visite des « Deux Jardins » et exposition de bonsaï Les Deux Jardins Esquelbecq, samedi 1 juin 2024.

Visite des « Deux Jardins » et exposition de bonsaï Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Les Deux Jardins Tarif : 2 euros. Gratuit pour les moins de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

-La visite commence par la découverte d’un jardin entouré de haies champêtres où tout est mis en oeuvre pour favoriser la biodiversité. Les plantations sont composées d’espèces locales. La mare, l’hôtel à insectes, les nichoirs à oiseaux et à chauves-souris, les tas de bois et les ruches permettent d’accueillir et observer la faune locale. Ce terrain est référencé « Refuge LPO ».

-Elle continue vers un autre espace plus jardiné avec des parterres de fleurs vivaces et horticoles ainsi qu’une exposition de bonsaï composée principalement d’arbres de notre région puis se termine par le potager bio, le poulailler, la serre et la pépinière à prébonsaï.

-Les jardiniers vous accueilleront pour répondre à vos questions, expliquer les techniques de culture employées et échanger. Quelques livres et des outils pour la culture des bonsaï vous seront présentés.

Les « Deux Jardins », sont aussi un espace où vous pourrez flâner à votre guise !

©Henderyckx Emmanuel