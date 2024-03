Visite des collections à la lampe torche Musée national de la marine Toulon, samedi 18 mai 2024.

Visite des collections à la lampe torche Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00, 19h50, 20h30, 21h15, 22h00, 22h45 Musée national de la marine Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:50:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:45:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Le Musée national de la Marine à Toulon offre aux visiteurs l’opportunité de vivre une expérience unique au musée. Place à l’insolite, pour une aventure qui vous fera découvrir les collections de manière différente, au gré d’une déambulation guidée dans la pénombre, au milieu des maquettes de navires, sculptures et tableaux de marine…

Modalités :

• Se munir de sa propre lampe ou de son téléphone

• Départs : 19h, 19h45, 20h30, 21h15, 22h, 22h45

• Durée de la visite : 50 minutes

• Age minimum conseillé à 7 ans

Musée national de la marine place Monsenergue quai de Norfolk, 83000 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 42 02 01 http://www.musee-marine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.22.42.02.01 »}, {« type »: « email », « value »: « toulon@musee-marine.fr »}] Le seul musée de la marine sur la façade méditerranéenne qui parle de technique, d’art et de pouvoir de la fin du XVIIe siècle à nos jours, à travers une sélection de maquettes de navires et d’architecture, de sculptures et de peintures. ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fermé le mardi

© Musée national de la Marine/Romain OSI